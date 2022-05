Kidsfestival vormt hoogtepunt van Week van de Groeilamp

“Jaarlijks laten we tijdens die week ons licht schijnen op ‘opvoeden’”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “We zetten alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders in de schijnwerpers. Omdat ze dat dubbel en dik verdienen en even belangrijk: om al die ouders, opvoeders en organisaties te inspireren. Maar, ook om de plaatsen waar je je licht kan opsteken als je het even niet meer weet, in de kijker te zetten. Want ook dat is opvoeden: er is geen licht zonder schaduw en dat is oké.”