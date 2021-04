Kersverse Miss België Kedist Deltour(23) neemt ons op sleeptouw langs haar favoriete plekken in West-Vlaanderen

Kortrijk/Wervik Schilderij rond Guldenspo­ren­slag wordt in ere hersteld en krijgt plaats in On­ze-Lie­ve-Vrouwekerk

14 april Atelier Kerat uit Wervik restaureert De Slag der Gulden Sporen van Nicaise De Keyser. Het schilderij werd gemaakt in de negentiende eeuw naar aanleiding van de Guldensporenherdenkingen. “Het speelde een grote rol in de romantisering van de Guldensporenslag. We nemen het in de nieuwe scenografie rond 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk op”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). De restauratie kost niet veel geld. “De kostprijs is 1.600 euro”, stelt Axel Ronse.