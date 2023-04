Jongeren terecht na klappen op sportsite in Harelbeke: “Het waren absoluut geen engeltjes.”

“Ik heb er even aan gedacht dat ik de slagen en schoppen niet zou overleven.” Bijna 2 jaar nadat hij samen met Mathieu Desmet (41) van het aanpalende Paintball Valley klappen moest incasseren van 3 jongeren, stond zaalverantwoordelijke van sporthal De Dageraad in Harelbeke Kris Ghekiere (55) maandag op de rechtbank opnieuw oog in oog met twee van de drie verdachten. De jongeren bleken in de maanden nadien ook nog bij andere vechtpartijen in Harelbeke betrokken...