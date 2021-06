Jongen (14) toegetakeld door vijf andere tieners: “Voor mijn zoon het besefte, kreeg hij een eerste vuistslag”

Kortrijk Geen nieuwe Indiase studenten welkom voor opleiding verpleeg­kun­di­ge en dat ligt zeker niet enkel aan corona: “Nederlands is vaak ondermaats”

19:38 Er zijn voorlopig geen nieuwe Indiase studenten meer welkom in Vlaanderen, voor een graduaat verpleegkunde. Vier scholen bieden dat verkorte traject aan, waaronder Rhizo in Kortrijk. Er is het inreisverbod door de bezorgdheid over de Indiase coronavariant, maar er is veel meer aan de hand. Want uit een rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat het Nederlands van de Indiase studenten vaak ondermaats is. “Er zijn afspraken gemaakt om het project bij te sturen. En er zijn Indiase studenten die het wél prima doen”, sust algemeen Rhizo-directeur Nancy Dedeurwaerder.