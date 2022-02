Jongeman (19) urenlang ontvoerd en geslagen in Harelbeke: “In het ziekenhuis opgenomen om trauma te verwerken”

Waregem West-Vlaam­se speurders rollen internatio­na­le drugsbende op: Ook in Noord-Macedonië meegehol­pen tijdens zoekingen

Bij tientallen invallen in ons land en in Nederland zijn woensdag verschillende wietplantages opgerold. Dat is het werk van West-Vlaamse speurders die na intens onderzoek tot bij de top raakten van een Noord-Macedonische criminele organisatie. Ook in Noord-Macedonië werden met behulp van de West-Vlamingen verdachten opgepakt die met hun winsten tal van vastgoed konden aankopen in binnen- en buitenland.

