Jonge ondernemer op jaarlijkse afspraak voor overdreven snelheid: politierechter velt niettemin een milde straf

De 28-jarige Harelbekenaar werd in februari van dit jaar op de N36 in zijn eigen stad opgemerkt door een anonieme patrouille, omdat hij er een bijzonder sportieve rijstijl op nahield. Dat gebeurde om 11.33 uur, toen hij onder meer agressief accelereerde. De politie zette de achtervolging in, maar moest 180 kilometer per uur rijden om de man in te halen. Onderweg werd een zware snelheidsovertreding geregistreerd: L. reed 142 in de plaats van 90 kilometer per uur.

Naar het stadhuis

“Mijn cliënt was gehaast omdat hij voor 12 uur in het stadhuis moest zijn, in het kader van de oprichting van zijn eigen zaak”, sprak zijn advocaat. “Kan allemaal wel zijn maar meneer is blijkbaar dikwijls gehaast”, antwoordde de rechter. “Sinds 2017 is hij al vier keer veroordeeld voor overdreven snelheid, we zitten nu aan dossier nummer vijf. Hij blijft dus volharden in zijn jaarlijkse afspraak in de politierechtbank.” Toch had de rechter een vrij milde straf in petto: een boete van 800 euro en 9 maanden rijverbod, waarvan 8 met uitstel. En aangezien L. al eens 15 dagen z’n rijbewijs moest inleveren nadat hij was betrapt, blijft in de praktijk nog maar een heel beperkt rijverbod over. De jonge ondernemer moet wel opletten dat hij niet weer in zijn oude zonden vervalt. In dat geval dreigt het rijverbod van 9 maanden wel helemaal effectief te worden.