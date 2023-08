Jonge inbrekers die geen zin hadden om te werken veroordeeld… tot forse werkstraf: “Eerste keer dat we zo’n inbraak opgelost zien”

Twee jonge inbrekers van amper 18 en 21 jaar pleegden maar liefst 17 feiten in enkele maanden tijd. Ze viseerden daarbij vooral jeugdlokalen, naar eigen zeggen uit gemakzucht. “Ik wilde wel geld hebben, maar had geen zin om te werken”, zei de amper 18-jarige inbreker. Werken zullen ze nu wel moeten doen, gratis en voor niets. Want de rechter heeft hen veroordeeld tot elk een werkstraf van 150 en 120 uur.