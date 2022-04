Jacqueline (90) sterft van verdriet, vijf dagen na het overlijden van André (94): “Ze waren elkaars tweede liefde, wat 52 jaar geleden allesbehalve evident was”

harelbekeAmper 5 dagen na het overlijden van André Carlier (94) is ook zijn echtgenote Jacqueline Boivin (90) gestorven, wellicht aan een gebroken hart. Het koppel was 52 jaar geleden elkaars tweede liefde, wat in die tijd allesbehalve evident was. “De liefde met de grote L hadden ze”, zegt Sonja Dewerchin, dochter van Jacqueline. “André is altijd als een vader voor mij geweest.”