Jaagpad afgesloten in eerste fase van werken in de Kervijnstraat

Oost-Europese bende maakt via ‘jackpot­ting’ 301.000 euro buit uit Argenta-automaten: zo gingen ze te werk

Vier Oost-Europese gangsters hebben in de loop van 2021 bij zes filialen van Argenta in heel Vlaanderen in totaal meer dan 300.000 euro buitgemaakt. De mannen zitten in Portugal in de cel voor gelijkaardige feiten. In Antwerpen vordert de aanklager vijf jaar cel. Politiemensen noemen die techniek ‘jackpotting’. Maar wat is dat precies en hoe kwam de politie de mannen toch op het spoor?