In juni start heraanleg Ballingenweg, de Nijverheidsstraat en de Eilandstraat: “Wateroverlast in de buurt oplossen”

Twee truckers sterven nadat Fransman kapotte auto achterlaat in midden van snelweg: drie jaar cel voor gevluchte bestuurder

Hij zat al ruim 8 maanden in de cel na het ongeval en daar komt nu nog flink wat bij, voor Mouhai-Eddine B. (27) uit Roubaix. Zijn onverantwoord gedrag leidde op 10 juli 2021 tot de dood van twee truckers uit Letland. Hun vrachtwagen kantelde op de E17 in Harelbeke, toen ze op de kapotte wagen van de Fransman botsten. Die had er niet beter op gevonden dan de wagen in het midden van de snelweg achter te laten en dan te gaan lopen. “Vluchtmisdrijf? Hij was helemaal in paniek.”