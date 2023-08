IN BEELD. Open Gaverbeek stap dichter, publieksmoment toont archeologisch onderzoek

Schrijf in voor wervelende Zwingel Apero

Er is op zondag 27 augustus voor het eerst een Zwingel Apero, in de tuin van OC De Wervel in Bellegem. Het initiatief omvat een gezellige picknick met aperitief, terwijl er vanaf 11 uur een optreden is van de jongeren van de Mainstream Music Band.