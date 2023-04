IN BEELD. David portretteert Noël (85) en Gerarda (83) in het rusthuis: “Papa kwijnde weg thuis zonder mama, we zijn zo blij dat ze terug samen zijn nu”

Nieuwe speelzone in wijk ’t Rode Paard feestelijk geopend

De voorbije jaren kwamen er veel jongen gezinnen met kinderen in wijk ’t Rode Paard wonen, langs de Doornikserijksweg in Bellegem. Op vraag van een buurtcomité is een groen trapveld nu opgewaardeerd tot avontuurlijke speelzone. De buurt opende de speelzone zondagmiddag feestelijk, samen met Jeugdcentrum Tranzit.