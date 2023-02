Imog investeert 1,2 miljoen euro in herinrichting site Harelbeke, automaat tegen voedselverspilling is blikvanger

In Harelbeke zijn de herinrichtingswerken gestart van de site van afvalintercommunale Imog. Er komt één in- en uitrit voor de ganse site, en een mobipunt dat verschillende diensten bundelt. Een opvallende nieuwigheid daar: een voedselautomaat tegen voedselverspilling. “Elk jaar wordt gemiddeld 23 kg voedsel weggegooid per inwoner”, zegt communicatieverantwoordelijke Koen Delie. “Met de automaat willen we die hoeveelheid naar beneden halen.”

Wie de site voorbijrijdt, kan er niet meer naast kijken: er beweegt wat bij Imog in Harelbeke. De afvalintercommunale investeert 1,2 miljoen euro in de inrichting van de zone vlak naast het recyclagepark. “De twee inritten en drie uitritten die we in het verleden hadden, worden na de werken één in-en uitrit. Er komen nieuwe weegbruggen, met gloednieuwe software. De parking wordt er heringericht, met onder meer een stelplaats voor vrachtwagens, en er komt een circulatieplan voor een betere circulatie op de site.”

Centraliseren

Daarnaast komt een mobipunt dat verschillende diensten bundelt. “Daar willen we onder meer verschillende mobiliteitsmodi op één locatie centraliseren”, zegt Delie. “Een fietsenstalling, een carpoolparking, een taxistelplaats, een halte voor openbaar vervoer, een plek voor deelauto’s en -fietsen,… We zorgen ook voor 10 laadpalen, twee snellaadpalen en acht gewone laadpalen, met elektriciteit die we zelf opwekken bij de verwerking van afval. Voor die laadpalen is er een hoogspanningskabel nodig, en een transformatorhuis, die ook in de werken voorzien zijn.”

Volledig scherm De circulatie op de site wordt een pak beter. © Henk Deleu

“Daarnaast krijgen onze CNG-tankinstallatie, glasbol en B-postautomaat, die tot nu elders op de site stonden, een betere plek in het project. Een nieuwigheid: een voedselautomaat tegen voedselverspilling. We zijn nog aan het onderzoeken hoe die er ongeveer moet uitzien en aan welke regels die moet voldoen. Maar het zou de bedoeling zijn dat de automaat een doorgeefluik wordt tussen inwoners. Iemand die een liter soep te veel heeft gemaakt en die wil achterlaten voor iemand die de soep kan gebruiken, bijvoorbeeld. Of iemand die eten of drinken heeft die de houdbaarheidsdatum nadert, en iemand anders daar een plezier mee wil doen.”

“Elk jaar wordt gemiddeld 23 kg voedsel weggegooid per inwoner”, zegt Koen Delie. “Met de automaat willen we die hoeveelheid naar beneden halen. We beseffen dat dat maar een héél klein deeltje kan oplossen, maar het is een initiatief dat we willen nemen omdat we nu eenmaal een voorbeeldfunctie hebben.”

