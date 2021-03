“Ik klop je in elkaar tot je niet meer beweegt. Mensen zoals jij verdienen het niet te leven”: lesbisch koppeltje dient klacht in na dreigbrief in brievenbus

Kortrijk/Harelbeke/Kuurne “Eindelijk mijn drie pasgeboren achter­klein­kin­de­ren vastnemen”: 85-plus­sers roepen op tot vaccineren

8 maart 85-plussers kunnen zich vanaf maandag 15 maart als eerste laten vaccineren. Hoe reageert deze kwetsbare groep? We laten vier van hen aan het woord in Kortrijk, onder wie Antoon Sansen (89): “Wie weigert, is stupide”, zegt de ereburgemeester. Er wordt alles aan gedaan om alle 85-plussers uit Kortrijk, Harelbeke en Kuurne te overtuigen zich te laten vaccineren in het centrum VAXPO in Kortrijk Xpo. En om hen ter plaatse te krijgen. Want niet iedereen kan op hulp van familie rekenen.