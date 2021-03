“Ik klop je in elkaar tot je niet meer beweegt”: lesbisch koppeltje dient klacht in na dreigbrief

Kuurne/Kortrijk/Oostende Koppel steelt op bestelling bij Dreamland en Euroshop: “Om drugs en eten te kunnen kopen”

17:38 Om eten en drugs te kunnen kopen, ging een koppel uit Oostende op bestelling op dievenpad in verschillende vestigingen van Dreamland in Oostende en Kuurne en Euroshop in Kortrijk. Er hangt hen voor de rechtbank in Kortrijk een celstraf van één jaar boven het hoofd.