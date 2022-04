Hulste krijgt twee padelvelden, dankzij wielrenner Yves Lampaert en zijn vrienden

hulsteVanaf juni zal je kunnen padellen in Hulste, en dat is onder meer dankzij Yves Lampaert uit Ingelmunster. Hij is een van de drie drijvende krachten achter het initiatief, samen met zijn vrienden Bert Vanlerberghe uit Hulste en Pieter Debrabant uit Oostrozebeke. “Ik moet opletten voor blessures, maar ik hou wel van een spelletje padel”, zegt de wielrenner.

Bert Vanlerberghe en Pieter Debrabant leerden wielrenner Yves Lampaert zes jaar geleden kennen op het Herfstcriterium in Oostrozebeke. Ze hebben gemeenschappelijke vrienden, en zo raakten ook zij onderling aan de praat. “Het was eigenlijk Pieter, afkomstig uit Hulste, die had gezien dat de stad op zoek was naar uitbaters voor een padelclub”, zegt Bert. “We gaan zelf graag padellen, en weten dus heel goed hoe snel alle padelvelden altijd volgeboekt zijn.”

Volledig scherm Zo zullen de padelvelden eruitzien. © stad Harelbeke

Geluidsoverlast

“Ik moet uiteraard een beetje opletten voor blessures”, zegt Yves Lampaert, die zich op dit moment klaarstoomt voor Parijs-Roubaix zondag. “Maar ik doe het wel graag. Gewoonlijk trek ik naar Meulebeke of Kuurne.”

Het dossier van de drie vrienden werd door de stad weerhouden, en dus mogen zij de padelvelden in Hulste realiseren en uitbaten. “Het eerste voorstel van de stad was om de velden te realiseren op de plek waar je nu tennisvelden vindt in Hulste, maar dat zagen wij niet zitten”, zegt Bert. “Padel kan voor geluidsoverlast zorgen, en er wonen mensen dicht bij de velden. De huidige locatie, op de basketterreinen, daar konden we ons wel in vinden.”

Volledig scherm De padelvelden worden overdekt. © stad Harelbeke

Het nieuwe ‘Padelpoint Hulste’ krijgt twee velden. “Die zijn overdekt, dus ook bij slecht weer zal er gespeeld kunnen worden”, zegt Bert. “Een groot voordeel, dus.” Reserveren kan via een app. “Zo kan je gemakkelijk beschikbaarheden checken en tijdstippen vastleggen”, vult Yves Lampaert aan. “Tijdens de piekuren, dat is op weekdagen van 17.30 uur tot 22 uur, betaal je 6 euro per persoon per uur”, zegt Bert. “Alle andere uren zijn daluren, dan betaal je 3,5 euro per persoon per uur. Een redelijke prijs, als je vergelijkt met andere padellocaties.”

De velden moeten klaar zijn tegen juni. Het drietal verwacht grote interesse. “Padel is steeds populairder, omdat het zo’n laagdrempelige sport is.” Met twee eigen velden hebben de drie vrienden er in elk geval zelf voor gezorgd dat ze dicht bij huis kunnen spelen.

