Hevige brand legt hoofdkantoor Brooklyn in de as: honderden mensen volgen de bluswerken

Het vuur werd kort voor 21.30 uur opgemerkt. In geen tijd sloegen de vlammen door het dak. Blussers van drie brandweerposten rukten uit maar onmiddellijk werd versterking opgeroepen, onder meer om extra bluswater ter plaatse te krijgen. Het aanrijden van de brandweer verliep niet rimpelloos, omdat de Politieke Gevangenenstraat momenteel opgebroken is en moeilijk berijdbaar. Omwille van de werken was het ook niet mogelijk om snel op elke gewenste plaats een ladderwagen op te stellen.

Moeilijke bluswerken

Enkele honderden nieuwsgierigen, bewoners van de dichtbevolkte buurt maar ook mensen die met fiets en auto op de brand afkwamen, volgden de bluswerken. De politie moest herhaaldelijk vragen om voldoende afstand te bewaren van de brand. De blussers probeerden intussen te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere bedrijfsgebouwen. Het hoofdkantoor van Brooklyn bevindt zich immers aan een zijde van het industrieterrein in Stasegem. Bij het ter perse gaan was de brand nog niet onder controle.

Onduidelijke oorzaak

In het getroffen gebouw is het hoofdkantoor van de kledingketen ondergebracht, net als de klantendienst. Brooklyn heeft vestigingen in onder meer Kortrijk, Brugge en Oostende. Naar verluidt, was er bij het uitbreken van de brand niemand in het gebouw aanwezig. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid.