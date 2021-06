Hevige brand legt hoofdkantoor Brooklyn in de as: brandweer kan buurbedrijven vrijwaren

StasegemIn de Politieke Gevangenenstraat in Stasegem is woensdagavond het hoofdkantoor van kledingketen Brooklyn uitgebrand. De rookpluim was tot tientallen kilometer in het rond te zien. Er vielen geen slachtoffers maar de schade is ongezien. “Dankzij grote inspanningen hebben we nog erger kunnen vermijden”, zegt de brandweer. Het kostte de blussers zowat twee uur hard werken om de brand onder controle te krijgen.

Het vuur werd kort voor 21.30 uur opgemerkt. In geen tijd sloegen de vlammen door het dak. Blussers van drie brandweerposten rukten uit maar onmiddellijk werd versterking opgeroepen, onder meer om extra bluswater ter plaatse te krijgen. Het aanrijden van de brandweer verliep niet rimpelloos, omdat de Politieke Gevangenenstraat momenteel opgebroken is en moeilijk berijdbaar. Omwille van de werken was het ook niet mogelijk om snel op elke gewenste plaats een ladderwagen op te stellen. “We werden geconfronteerd met borduren van wel 30 centimeter hoog, daar kunnen we niet over met onze vrachtwagens”, zegt majoor Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het waren hallucinante beelden, bij de brand in het hoofdkantoor van Brooklyn in Stasegem. © Hans Verbeke

Moeilijke bluswerken

Enkele honderden nieuwsgierigen, bewoners van de dichtbevolkte buurt maar ook mensen die met fiets en auto op de brand afkwamen, volgden de bluswerken. De politie moest herhaaldelijk vragen om voldoende afstand te bewaren van de brand. De blussers probeerden intussen te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere bedrijfsgebouwen op het industrieterrein van Stasegem. Een schrijnwerkerij kon nipt gevrijwaard worden. “Aanvankelijk konden we een binnenaanval doen en even zag het er goed uit”, zegt Beirlaen. “We dachten dat de brand snel onder controle zou zijn. Maar even later bleek dat het achterliggend magazijn al in lichterlaaie stond. Daarom hebben we opgeschaald naar ons allerhoogste alarmniveau en onmiddellijk alle beschikbare mensen en middelen in onze hulpverleningszone in versterking geroepen.” (lees verder onder de foto)

Groenten wassen

Er was woensdag zo goed als geen wind en dat speelde in de kaart van de blussers. “De rook, die geen giftige bestanddelen bevatte, steeg redelijk verticaal op”, zegt Piet Beirlaen. “De rook daalde ook niet neer over de naburige woonwijk. Het is wel mogelijk dat mensen uit de buurt donderdag en de dagen nadien wat roetneerslag op de groentjes in hun moestuin aantreffen. Een groot probleem is dat echter niet. Grondig wassen voor je ze opeet, is de boodschap.” Bij de brand kwam ook geen asbest vrij.

Onduidelijke oorzaak

In het getroffen gebouw is het hoofdkantoor van de kledingketen ondergebracht, net als de klantendienst. Brooklyn heeft vestigingen in onder meer Kortrijk, Roeselare, Gent, Brugge, Knokke, Waregem en Oostende. Bij het uitbreken van de brand niemand in het gebouw aanwezig. Zaakvoerder Ubbe Descamps verliet als laatste het terrein, rond 19.30 uur. Alles was toen nog normaal. Dik twee uur later barstte de hel los. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een expert gaat donderdag langs op het bedrijf om een onderzoek te voeren.

