Heerbaan wordt aangepakt vanaf 7 november

“In de Heerbaan zijn er op vandaag enkele onveilige oversteekplaatsen”, zegt schepen Tijs Naert. “Daarom leggen we de Heerbaan opnieuw aan met een verkeersveilige fietsoversteek en verkeersremmende maatregelen op de kruispunten Heerbaan-Arendsstraat en Heerbaan-Wijdhagestraat. We maken een verhoogd plateau op beide kruispunten, we doen een asverschuiving in de Heerbaan, we versmallen de rijweg aan het kruispunt Heerbaan-Arendsstraat, we geven fietsers meer ruimte, we ontharden en voorzien extra groen op de kruispunten, we realiseren een poorteffect met bomen, en we leggen de voetpaden aan in waterdoorlatende betonklinkers.”