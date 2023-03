Harelbeke zoekt inwoners die een kunstnest willen hangen voor zwaluwen

Waregem telt net geen 40.000 inwoners

Waregem telde begin dit jaar 39 459 inwoners, dat zijn er 495 meer dan vorig jaar. In Waregem was de stijging het grootst met 360 inwoners meer dan in 2022. In Beveren-Leie steeg het aantal met 54 inwoners, in Desselgem dikte het aantal aan met 49 inwoners en in Sint-Eloois-Vijve kwamen er 32 inwoners bij.