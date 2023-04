Harelbeke verkoopt voormalige pastorie

Al zoveel keer beloofd, en toch is de verhoging van de perrons in Waregem niet meer voor de eerste 10 jaar

Hoewel de uitvoering ervan zowel in 2022 als in 2023 voorzien was op de planning, komt de verhoging van de perrons in Waregem er pas ten vroegste in 2032. Het station, waarbij reizigers een verschil van tachtig centimeter moeten overbruggen om in de trein te stappen, blijkt uit het investeringsplan gevallen voor de komende tien jaar. Het stadsbestuur reageert furieus. “Ik dacht eerst dat het een tikfout was”