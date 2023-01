Harelbeke Schlagert keert terug naar CC Het Spoor, ook al betekent dat ‘rem’ op aantal feestvierders: “Na deze editie denken we na over onze toekomst”

harelbekeHarelbeke Schlagert keert terug naar CC Het Spoor in Harelbeke. Een zaal die eigenlijk te klein is voor de ambities van de organisatie, maar een feesttent opbouwen op de markt zoals de vorige editie, is financieel niet haalbaar. “Na de volgende editie bekijken we waar we ons Schlagerevent de komende jaren willen organiseren”, zegt voorzitter Christophe Rommens.

Harelbeke Schlagert is komende 8 april aan zijn 8ste editie toe. De eerste vier jaren werd het succesvolle schlagerfestival georganiseerd ten voordele van de Harelbeekse voetbalclub, in een tent bij het Forestierstadion. Daarna besloot de organisatie andere goede doelen te kiezen, en de nieuwe stek werd CC het Spoor in Harelbeke.

“Tijdens corona moesten we ons festival twee keer schrappen, waardoor we 2 jaar langer de tijd hadden om kaarten te verkopen”, zegt Rommens. “We klokten af op 1200 kaarten, terwijl er maar 500 plaatsen zijn in het Spoor. We kozen er daarom voor om een tent op te zetten, op het vernieuwde Marktplein. Onze avond was een groot succes, we waren echt fier dat ons evenement zo is kunnen groeien.”

Volledig scherm De opbrengst ging vorig jaar naar drie goede doelen : de vzw Jassper, die vrijetijdsbesteding organiseert voor kinderen met een autismespectrumstoornis, het Ventiel, dat zich inzet voor mensen met jongdementie, en de deelname van Michael Vannieuwenhuyze aan de 1000 km voor Kom op Tegen Kanker. Zij kregen respectievelijk een cheque van 1200, 1500 en 1200 euro. © Harelbeke Schlagert

Maar het bedrag dat ze uiteindelijk aan goede doelen konden storten, was hetzelfde als in CC Het Spoor. “De locatie zorgde voor een meerkost van 17000 euro. Het gaat immers niet alleen om de tent alleen, we moeten ook een toiletwagen voorzien, extra stewards, enz. We draaien ook op enkel maar vrijwilligers. En het is wel bijzonder jammer om vast te stellen dat het vele extra werk, niet uitmondt in extra opbrengst voor onze goede doelen.”

Daarom beslist de organisatie om dit jaar terug naar CC Het Spoor te trekken, ook al betekent dat dat er opnieuw een ‘rem’ staat op het aantal aanwezigen. “We zijn nu al aan de laatste tickets toe”, zegt Rommens. “Jammer, maar er is geen alternatief. CC Het Spoor is met 500 plaatsen voorlopig de grootste zaal in Harelbeke. Uitwijken naar de expohallen in Waregem en Kortrijk zou een optie zijn, maar daar hebben ze al schlagerevenementen, wat het minder evident maakt om ons daar sterk te houden.”

Volledig scherm Harelbeke Schlagert © Harelbeke Schlagert

De nieuwe feestzaal die er komt op De Mol kan in de toekomst een mogelijkheid zijn. “Maar die staat er bijlange nog niet, he. Misschien dat we uitwijken naar Kuurne volgend jaar… Daar zouden we bovendien in aanmerking komen voor een subsidie, wat nu in Harelbeke niet het geval is. We bekijken het na deze editie op 8 april.”

Wie tickets wil, moet dus snel zijn. Onder meer Christoff, Bart Kaëll en Yves Segers sieren de affiche dit jaar. Het goede doel dit jaar is opnieuw Het Ventiel, dat een buddywerking opzet voor mensen met jongdementie. Tickets kosten 30 euro, viptickets 150.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.