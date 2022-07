Harelbeke mag zich SDG Pionier noemen

“Een externe jury besloot unaniem dat we daarvoor in aanmerking kwamen”, zegt burgemeester Alain Top. “Dat label toont aan dat het Harelbeke menens is wat betreft haar ambities op het vlak van verduurzaming. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit het resultaat is van de inzet van velen. Naast het beleid en de medewerkers van het lokaal bestuur mochten en mogen we rekenen op onze inwoners die ervoor zorgen dat we de SDG-uitdagingen kunnen aangaan.”