Harelbeke krijgt subsidie van bijna 1 miljoen euro om er beken mee bloot te leggen

harelbekeDe stad Harelbeke heeft een subsidie van 983.000 euro binnen gehaald, onder meer voor de plannen om de Hazebeek in Hulste centrum bloot te leggen. De Vlaamse overheid had met ‘Vlaanderen breekt uit’ een projectoproep gelanceerd om projecten rond klimaatadaptatie, ontharding en vergroening financieel te steunen. Harelbeke is een van de 15 ‘winnaars’ die samen 15 miljoen euro subsidie krijgen.

Harelbeke diende een dossier in met voorgestelde acties langs de Hazebeek-Havikbeek-Plaatsbeek in Hulste en Bavikhove. “De voorgestelde ingrepen kaderen binnen een ruimere visie op de beekvallei om op lange termijn een netwerk van groen en water te bekomen”, zegt schepen Tijs Naert (Groen).

“We creëren open beken, trage verbindingen, meer groenaanplantingen en we vermijden bijkomende verharding. Het open landschap wordt via dergelijke groenblauwe aders, met name de beek met flankerend groen, in de dorpskernen binnengebracht. Op die manier passen we de ruimte aan het veranderende klimaat, creëren we een grotere biodiversiteit en maken we gebieden toegankelijk en bruikbaar voor de bevolking. Mensen kunnen er elkaar ontmoeten en via nieuwe trage wegen zich te voet of met de fiets verplaatsen.”

Volledig scherm De pastorietuin in Hulste. © Joyce Mesdag

“Het project omvat de realisatie van drie deelprojecten”, zegt stedenbouwkundig ambtenaar Cindy Deprez. “Het eerste project zorgt ervoor dat de centrumparking in Hulste omgevormd wordt tot een gebied met een open beek waarbij de parking heringericht wordt in waterdoorlatende materialen. In het tweede project wordt de aangrenzende pastorietuin in Hulste uitgebreid en stellen we het geheel open voor het publiek. Ook hier wordt de beek opnieuw zichtbaar gemaakt. De studie voor deze twee projecten is opgestart en later dit jaar organiseren we een participatiemoment voor de bevolking.”

Volledig scherm Het nieuwe vrijetijdsgebouw wordt naast sporthal De Vlasschaard gebouwd. In dit gebouw wordt er naast een nieuwe podiumzaal en vier polyvalente vergader- en repetitieruimtes ook een extra bewegingsruimte toegevoegd, voor onder andere judo. © Cindy Deprez

De sport- en sociosite in Bavikhove wordt in het derde project volledig heringericht, maar voor deze subsidie ligt de focus op het gebied langs de beek. De parking langs de huidig ingekokerde beek wordt onthard, de beek krijgt een open bedding en een recent aangekocht perceel ten Noorden van de Plaatsebeek richten we groen in om ook open te stellen voor het publiek.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.