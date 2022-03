Harelbeke houdt zich klaar voor volksfeest vrijdag, met E3 Saxo Bank Classic

The place to be is opnieuw de E3-arena aan het Forestierstadion. Er is een spetterende openingsshow gepland, zowel live als online te volgen, er zijn 500 pakken gratis frietjes, er zijn optredens, een feestelijke podiumceremonie, enz. De openingsshow is om 10.30u, de start zelf om 12.15u. De podiumceremonie achteraf is om 17.45u. Om 18u is er een ‘stunt’, wat het wordt is een verrassing. Meteen daarna starten live optredens van Wim Soutaer en 2 Fabiola.