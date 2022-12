Harelbeke houdt vast aan investeringsplan, ondanks hoge kosten, oppositie is scherp: “Er wordt héél veel doorgeschoven naar volgende legislatuur”

“We zien onze kosten op alle vlakken de hoogte in gaan”, zegt schepen van financiën Kathleen Duchi (CD&V). De werkingskosten, energiekosten en personeelskosten nemen een hoge vlucht en ook de investeringen vallen hoger uit omwille van de prijsstijgingen algemeen. We vangen dit op door onze uitgaven zoveel als mogelijk te beperken en nog meer in te zetten op energiebesparing. Zo doven we de openbare verlichting langer (van 23 tot 6 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht). We houden in 2023 onze organisatie tegen het licht en op het vlak van investeringen maken we duidelijke keuzes.”