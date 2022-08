Hans Piepers volgt Carlo Daelman op als algemeen directeur van Harelbeke

De stoelendans op vlak van algemene directeurs van steden en gemeenten in de regio gaat verder. De dans werd ingezet nadat Kortrijk Carlo Daelman als algemeen directeur weghaalde in Harelbeke. Daardoor was de stad Harelbeke op zoek naar een opvolger. Die hebben ze nu gevonden in de persoon van Hans Piepers die om dit moment nog algemeen directeur is van de gemeente Deerlijk. “Hans is voor Harelbeke geen onbekende”, klinkt het. “Voor hij algemeen directeur werd in Deerlijk was hij eerst OCMW-secretaris van OCMW Harelbeke en daarna algemeen directeur van Zorgbedrijf Harelbeke.” Beiden beginnen begin november aan hun nieuwe uitdaging. Hans Piepers kent de stad Harelbeke erg goed. Hij afkomstig van Kuurne, maar woont intussen al 23 jaar in Harelbeke. In 2013 werd hij OCMW-secretaris in opvolging van Luc Raes. Toen leidde hij onder andere mee de bouw van De Vlinder op de Collegewijk, de oprichting van een Zorgbedrijf en de verhuis van de centrale diensten naar De Vlinder in goede banen.