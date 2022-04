Handelscomité Harelbeke brengt een shoppingmagazine uit, en jij kan op de cover staan

“Het handelscomité Harelbeke is niet aan haar proefstuk toe”, zegt schepen van Lokale Economie Kathleen Duchi. “Anderhalf jaar geleden verscheen al ‘Harel’, een magazine voor en door handelaars, om de lokale handel en horeca in volle coronacrisis een hart onder de riem te steken. Het magazine werd toen grotendeels mee gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen en kreeg een digitaal verlengstuk in de website www.shoppeninharelbeke.be.”

Voor deze editie werd een andere formule gekozen. “Vijf ondernemingen van Harelbeekse bodem (Yawi, slagerij Dewaele, boetiek Chic, Beldekor en Immo Yes) worden in de kijker gezet aan de hand van een publireportage”, zegt Wouter Depuydt, beleidsmedewerker Lokale Economie. “Die reportages worden gecombineerd met advertenties van een twintigtal Harelbeekse handels- en horecazaken én drie inhoudelijke reportages van de hand van een professionele copywriter. Eén van die reportages vormt de inhoud van een grootse wedstrijd rond het magazine, namelijk het winnen van een plaats op de coverfoto én de belevenis van een dagje shoppen op kosten van het comité bij een aantal zaken naar keuze.”

Van 1 tot en met 30 april 2022 kan je je via een ludieke foto, samen met vrienden, familieleden of collega’s, kandidaat stellen op de website www.shoppeninharelbeke.be. “Een professionele jury trekt er begin mei één winnaar uit die aan de haal gaat met 500 euro aan shoppingbudget en een vereeuwiging op de voorkant van het magazine dat straks in 13.000 Harelbeekse bussen valt”, zet Olivier Deblock, voorzitter van het Handelscomité.

Het magazine zelf verschijnt dit voorjaar. Je pikt het gratis op bij één van de deelnemende zaken of vindt het in je brievenbus. Meer info over de wedstrijd of deelnemen via www.shoppeninharelbeke.be.