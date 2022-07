Hairfashion Kimberley neemt intrek in nieuw pand op Marktplein: “Hier begon het destijds allemaal”

harelbekeKapster Kimberley Vercruysse heeft haar intrek genomen in een van de nieuwe panden op het Marktplein. Het betekent voor haar opnieuw een beetje thuiskomen, want ze zit op exact dezelfde locatie als waar ze haar kapperszaak Hairfashion Kimberley opstartte in 2008.

“Ik moest er in 2013 weg omdat het gebouw afgebroken zou worden in functie van de vernieuwing van de markt”, zegt Kimberley. “Ik verhuisde naar een pand in de Gaverstraat. Toen het daar te klein werd, begon ik wat uit te kijken naar een nieuwe locatie. Er passeerden een aantal scenario’s de revue, maar het zat naar mijn gevoel nooit 100% goed. Toen ik hoorde dat het pand hier nog vrij was, vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Het is uiteraard een nieuw gebouw, maar ik zit op exact dezelfde plek als waar het destijds allemaal begon.”

Kimberley heeft intussen 3 voltijdse werknemers, 1 parttime werkneemster en 1 jobstudent in dienst. “Het is ook voor hen dat ik uit heb gekeken naar een nieuwe stek, zodat het ook voor hen boeiend en afwisselend blijft. Ik vind het belangrijk dat ze zich goed voelen. We zitten hier echt op een prachtige centrale locatie, met veel lichtinval. Er hangt zelfs een beetje van een vakantiesfeer, vind ik.”

De kapster krijgt veel positieve reacties over de inrichting van haar zaak. “Ik hoorde al dat het eerder een zaak is die je in een grootstad zou verwachten. Maar Harelbeke is een Weireldstad, he’, lacht Kimberley. “We moeten niet te bescheiden zijn.”

