Grootste van de Benelux hadden ze al, nu krijgt Harelbeke er tweede parenclub bij: “Steeds meer én jongere swingers, dus vraag is groot genoeg”

Bavikhove/Ooigem Cannabis­plan­ta­ge opgerold in loods in Bavikhove, broers opgepakt

28 juni In Bavikhove (Harelbeke) zijn politie en civiele bescherming maandag een hele dag in de weer geweest met de ontmanteling van een cannabisplantage. De plantjes bevonden zich in een loods van een woning in de Vierkeerstraat. De twee broers die het pand huurden zouden zijn opgepakt. Eigenaar Geert Knockaert (60) uit Ooigem (Wielsbeke) reageert verbijsterd en verrast. “Net voor nieuwjaar was ik nog in de loods en was alleszins niets te zien”, zegt hij.