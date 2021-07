Grootste van Benelux hadden ze al, nu krijgt Harelbeke er tweede parenclub bij: “Steeds meer én jongere swingers, dus vraag is groot genoeg”

De Pourquoi Pas is niet helemaal nieuw. Benny en Soraya baatten de zaak in de Harlemboislaan drie jaar lang uit als loungebar. Benny en Soraya gooien het vanaf nu dus over een andere boeg, want vanaf augustus gaan de kleren er uit. “We zijn zelf actief in het swingerswereldje, en weten hoe weinig aanbod er is”, vertelt het koppel. “Heel veel van onze swingersvrienden kwamen hier al feesten. De stap om er een echte swingersclub van te maken is voor ons niet zo groot.”