Gistende vetten zorgen voor smurrie op R8 in Harelbeke

Een tankwagen van het bedrijf Derudder Cleaning uit Deerlijk was dinsdagvoormiddag rond 11.15 uur onderweg met een lading plantaardige vetten, afkomstig van de productiesite van Alpro in Wevelgem. Onderweg begon de lading echter te gisten, waardoor een deel ervan ontsnapte via het overdrukventiel. De chauffeur merkte dat echter vrij snel op en ging onmiddellijk aan de kant. Daardoor bleef de lengte van het spoor met smurrie beperkt tot ongeveer één kilometer. De rechterrijstrook van de R8 was plaatselijk een tijdlang afgesloten, tot de vetten waren weggespoeld. Vermits het ging om plantaardige vetten, was er geen impact voor het milieu.