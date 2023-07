Gezellige terrasjesavond op Bavikhove Feest

Vrienden nemen morgen afscheid van Ghislain Delvoye, 42 jaar cafébaas van Burning Love

Morgen vrijdag 30 juni wordt afscheid genomen van Ghislain Delvoye (74) uit Kortrijk. Ghislain stond maar liefst 42 jaar achter de toog van café Burning Love in de Doorniksewijk in Kortrijk. In juni 2011 tapte hij er de laatste pintjes.