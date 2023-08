Zware brand legt loods waarin drie bedrijven gevestigd zijn gedeelte­lijk in de as

In een loods waar drie bedrijven gehuisvest zijn in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem is vannacht een zware uitslaande brand ontstaan. Een deel van de loods is volledig vernield. De brandweer zal de hele nacht in de weer zijn met bluswerkzaamheden.