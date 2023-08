Pot op het fornuis veroor­zaakt brand, ingang naar winkelcen­trum K tijdje afgesloten

In het centrum van Kortrijk kwam er plots rook uit een appartement in de Sionstraat bij het winkelcentrum K. Passanten verwittigden de brandweer. In het appartement troffen ze de oudere, ietwat verwarde bewoonster aan. Zij was een potje op het fornuis vergeten dat zorgde voor een hevige rookontwikkeling.