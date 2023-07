Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Harelbeke vandaag

Chirogroep mag na stortbui opdrogen op Pukkelpop: “Chokri himself heeft ons in de VIP-tent te slapen gelegd!”

Opstaan en uitkijken op een ondergelopen kampterrein: het overkwam de 251 leden, leiders en kookouders van Chiro Sint-Michiel uit Kuurne, die op kamp zijn in Kiewit bij Hasselt. De jongeren schoten meteen in actie om te zoeken naar een nieuwe slaapplek en om hun materiaal droog te krijgen. “Toen kregen we plots de ingeving dat het terrein van Pukkelpop vlakbij lag”, vertelt kampleider Jarne Verschelde. Vervolgens werd een kleine nachtmerrie voor de Chirogroep plots een herinnering voor het leven.