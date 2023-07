Brandweer rukt uit voor … boterham in broodroos­ter

De brandweer rukte maandagmiddag uit naar de Gasstraat in Kortrijk. Daar had een bewoner in paniek de hulpdiensten gebeld omdat er plots rook in de woning hing. Eens ter plaatse bleek het te gaan om een vergeten boterham in de broodrooster. Die boterham was verbrand geraakt en begon te roken. De brandweer kon al snel terugkeren richting kazerne.