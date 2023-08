Geen werken in de Spinnerijstraat vanaf morgen, maar wel in de Peter Benoitlaan

Door een last-minute verschuiving in de planning van de aannemer starten morgen niet de nutswerken in de Spinnerijstraat in Stasegem, maar wel in de Peter Benoitlaan in Harelbeke. Die nutswerkenvinden plaats vanaf 17 augustus tot en met 29 augustus.