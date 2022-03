Geen straf voor studente die 24ste verjaardag doorbracht in cel nadat ze met man geparkeerde Opel molesteerde

Kortrijk 300 jongeren verlaten per jaar schoolban­ken zonder diploma in Kortrijk, nieuwe zaterdag­school behoedt hen daarvoor

15 procent van de kinderen wordt in Kortrijk in kansarmoede geboren, zo’n 300 jongeren verlaten per jaar de schoolbanken zonder diploma. Talentenatelier voor Jongeren (TAJO) biedt vanaf volgend schooljaar een antwoord. Op initiatief van ondernemers en academici volgen zestig jongeren elke zaterdag praktijklessen. “Ze krijgen een inkijk in wat later in petto heeft. Om ze zelfstandig, gemotiveerd en verantwoordelijk keuzes te laten maken over hun opleiding en beroep”, zegt gedelegeerd TAJO-bestuurder Claudia van Egmond.

8 maart