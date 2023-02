Geen Parkfeest meer, maar wél een nieuw muziekevent op het Marktplein

Zo wordt onder meer het Parkfeest geschrapt. Dat werd normaal elk jaar georganiseerd in het stadspark, als inzet van de zomer. Er is eten en drinken, animatie, theater en muziek, en verschillende verenigingen hebben er een standje. “We merkten echter dat er steeds minder bezoekers op afkwamen. Terwijl de organisatie ervan de stad veel tijd, energie en centen kost”, zegt Windels. “Daarom zijn we beginnen denken om kleinere initiatieven zoals het Parkfeest te schrappen, en voor één groter event in ruil te gaan. Daarom komen er dit jaar bijvoorbeeld ook geen cinema-avonden met groot scherm. Naast De Dolfijntjes komen uiteraard nog andere artiesten. Zo plannen we zeker iets voor de kids om 16u.”