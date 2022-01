Geen frustrerende zoektocht meer tussen de rekken: robot Robbie neemt je mee naar het product dat je zoekt

INGELMUNSTER/BAVIKHOVE Gewezen beroepsren­ner Geert Malfait (68) thuis onverwacht overleden door een hartfalen: “Het is een klap, en zeggen dat mijn vader zo’n atleet is geweest”

In zijn woning in Ingelmunster is gewezen beroepsrenner Geert Malfait (68) onverwacht overleden. Geert was prof van 1975 tot 1981. Zijn mooiste overwinning was in 1976 toen hij een rit in de Ronde van Zwitserland won. “Mijn papa was iemand die leefde voor het wielrennen”, zegt zijn enige dochter Deborah. “Zijn overlijden doet pijn. Het is een klap, en zeggen dat mijn vader zo’n atleet is geweest.”

4 januari