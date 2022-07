Garage naast café uitgebrand, ook veel rookschade tot in café

Voorbijgangers merkten woensdagnacht op dat er plots erg veel rook kwam vanuit de garage naast het café De Stad Harelbeke Estaminet langs de Noordstraat. “Iemand had het al voor ons opgemerkt en hij vroeg om hulp”, vertellen de twee passanten. “We slaagden erin om de voordeur van het café in te stampen.” Ongeveer op hetzelfde moment waren de cafébaas en zijn echtgenote al gewekt door een hevige brandgeur. Zij konden hun slaapkamer in de voormalige herberg op tijd verlaten. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur in de garage snel onder controle. Ze konden evenwel niet verhinderen dat de garage volledig uitbrandde.

Door de hevige rookontwikkeling kwam ook het woongedeelte van het café en het ook het café zelf onder de rook te zitten. Daardoor is de voormalige herberg tijdelijk onbewoonbaar. De uitbater en zijn echtgenote kunnen gelukkig voorlopig elders terecht. De oorzaak van de brand is voorlopig een raadsel. “Het café was al lang gesloten want ik ben open van 8 tot 20 uur”, vertelt de cafébaas. “Veel materiaal staat er ook niet in de garage. Er loopt wel een kabel vanuit de garage naar het zwembad in de tuin, misschien is daar iets misgelopen?” De voormalige herberg Stad Harelbeke Estaminet is vastgesteld als bouwkundig erfgoed.