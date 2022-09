Fotograaf David Remmerie maakt een reeks met portretten van oud-wielrenners: “Het mooiste moment? Toen Yves Lampaert de oudste geletruidrager Gilbert Desmet kwam verrassen.”

harelbekeHet begon als een leuk ideetje, maar het begint serieus uit de voegen te barsten. 500 voormalige wielrenners heeft David Remmerie uit Harelbeke al op de foto gezet, en hij wil er nog eens zoveel voor zijn lens krijgen. Intussen passeerden onder meer al Freddy Maertens en Ludo Peeters voor zijn lens. “Tom Boonen, die wil ik heel graag op bezoek in mijn studio, net als Cameron Vandenbroucke met een foto van haar vader Frank in de hand.”

Volledig scherm David Remmerie zet oud-wielrenners op de foto. Marie-Claire zus Monseré © David Rammerie

Begin vorig jaar had hobbyfotograaf David het idee om een reeks te maken rond de tristesse van café-uitbaters, die hun zaak maandenlang moesten sluiten omwille van corona. Het werd een reeks met 33 cafe-uitbaters of zaakvoerderkoppels. “Ik krijg in het algemeen wel positieve reacties rond mijn portretfoto’s, en begin juni kreeg ik zin in een nieuwe reeks”, zegt David.

Dit keer zoekt hij het in de wielerwereld. “Ik ben zelf nog wielrenner geweest. Ik heb 35 wedstrijden gewonnen bij de jeugd, ben kampioen van België geweest op de piste, en West-Vlaams kampioen bij de jeugd. Intussen ben ik al lang gestopt, maar die liefde voor het wielrennen is altijd blijven hangen. Het idee om voormalige wielrenners op foto te zetten, leek me een ideaal idee om mijn twee passies te combineren.”

Volledig scherm Fotograaf David Remmerie werkt aan een nieuw project. Hij fotografeert ex-renners. Hier: vader en zoon Willy en Steven Van Malderghem © Henk Deleu

En dus begon hij in juni aan zijn nieuwe reeks. Na amper 3 maanden wist hij al 500 voormalige wielrenners te strikken in zijn studio. De jongste was er 17, de oudste 93. “Iedereen is welkom”, zegt David. “Of ze nu een maand gefietst hebben of 20 of 30 jaar. Van zodra ze aangesloten zijn geweest in een club, zijn ze voor mij voormalige wielrenners.”

Volledig scherm David Remmerie zet oud-wielrenners op de foto. Freddy Maertens © David Rammerie

500 foto’s op 3 maand, dat zijn… meerdere foto’s per dag. “Sommige mensen gaan sporten na het werk, of hangen op café. Ik duik na mijn dagjob – ik werk voor een bedrijf dat silicone voegen aanbrengt bij ramen en deuren- de douche in en daarna meteen mijn studio binnen. Een half uurtje later komt de eerste al aan, en we zijn vertrokken. Ik heb een kleine bar ingericht bij mij thuis, dus de mensen kunnen er even blijven pakken om iets te drinken. Heel gezellig vind ik het, er zijn al heel vaak interessante mensen met mooie verhalen de revue gepasseerd.”

Volledig scherm David Remmerie zet oud-wielrenners op de foto. Gilbert Desmet, de oudste geletruidrager,. © David Rammerie

En David mocht al heel wat grote namen verwelkomen. “Voormalige wereldkampioenen Freddy Maertens en Benoni Beheyt, Ludo Peeters, die de groene trui nog droeg in de Tour de France, Eric Leman, recordhouder van het aantal overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, enz. Toen ik met deze reeks startte had ik nooit verwacht dat ik ook zo’n grote renners zou mogen verwelkomen. Dat een man als Rik Van Linden, groenetruidrager en uitdager van de grote Eddy Merckx, anderhalf uur rijdt om bij mij te komen poseren, het voelt een beetje surreëel aan.”

Volledig scherm David Remmerie zet oud-wielrenners op de foto. eD weduwe van Germain Derycke © David Rammerie

David heeft er het raden naar hoe het komt dat het zo explodeert. “Ik hoor dat het echt de ronde begint te doen in de wielerwereld. Daarom heb ik ook beslist om door te doen, en niet te stoppen om door te gaan tot 1000. Met dank aan mijn vrouw en twee zoons natuurlijk, die me dit plezier gunnen. Wie ik nog mis in de reeks? Tom Boonen. Ik heb viavia eindelijk zijn nummer te pakken gekregen, ik ben nog aan het zoeken naar de juiste woorden (lacht). Hij moet er toch zeker in, in mijn reeks. Hij is een van de grootste renners die ons land ooit gekend heeft. En Cameron Vandenbroucke, die wil ik er ook graag bij, met een foto van haar vader Frank in de hand.”

Want David brengt ook hommage aan overleden voormalige wielrenners. “Nabestaanden kunnen komen poseren met een foto van hun geliefde in de hand. Zo had ik de weduwe van Germain Derycke al in de studio. Hij won onder meer Parijs-Roubaix in 1953. En de zus van Jean-Pierre Monseré, voormalig wereldkampioen op de weg, is ook al langs geweest. Zij was heel ontroerd, dat haar broer door mijn reeks toch weer een beetje onder de aandacht kwam.”

Volledig scherm David Remmerie zet oud-wielrenners op de foto. Yves Lampaert kwam Gilbert Desmet, de oudste geletruidrager, verrassen. © David Rammerie

Het allermooiste moment? “Toen ik Gilbert Desmet op de foto heb gezet. 92 is hij intussen, de oudste nog levende geletruidrager. Als verrassing was Yves Lampaert komen opdagen toen hij hier was voor zijn foto. Ze staan ook samen op de foto. Zijn ontroerde blik toen hij Yves zag binnen stappen, was echt goud waard.”

Volledig scherm Fotograaf David Remmerie werkt aan een nieuw project. Hij fotografeert ex-renners. © Henk Deleu

