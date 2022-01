Flatgebouw van Dimitri Bontinck opnieuw geëvacueerd na nieuwe knallen: “Nu houdt het op, ik keer niet meer terug”

HarelbekeVoor de tweede keer in twee weken zijn de bewoners van een gloednieuw appartementsgebouw in Harelbeke geëvacueerd. Aanleiding waren opnieuw luide knallen en scheuren in het pleisterwerk.

In de nacht van 5 op 6 januari evacueerden brandweer en politie al eens de 26 bewoners van het appartementsgebouw langs de Kortrijksestraat. Dat gebeurde in het holst van de nacht na verontrustende knallen en scheuren in het pleisterwerk van het appartement van Dimitri Bontinck op het gelijkvloers. Bontinck, die in 2013 bekend raakte toen hij in Syrië zijn zoon Jejoen ging terughalen die zich bij Islamitische Staat (IS) had aangesloten.

“Opnieuw hoorden we knallen en we zagen ook scheuren in een trap”, vertelt Said, één van de bewoners. Daarop werden de hulpdiensten opgetrommeld en moesten de 13 aanwezige bewoners opnieuw hun flat verlaten. “We beveiligden de situatie en wachten het oordeel van een architect en stabiliteitsingenieur af”, aldus Philip Stichelbaut van de brandweerzone Fluvia. De eerste keer oordeelden die dat de stabiliteit van het gebouw niet was aangetast. Vijf dagen later volgden al herstellingswerken.

De geëvacueerde bewoners konden eerst in frituur Benny wat verderop terecht, daarna in cultureel centrum ‘t Spoor. “Het is nu al de tweede keer. Ik keer er niet meer terug”, klonk een Franstalige bewoonster ferm. In het appartementsgebouw klagen bewoners al langer over verzakkingen en scheuren. Rond 17 uur kregen de bewoners het nieuws dat alles veilig was.