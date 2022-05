Fietser sukkelt in beek op provinciedomein De Gavers in Harelbeke

Kortrijk Al 40 gezinnen maken Oekraïense vluchtelin­gen wegwijs in Kortrijk: “Ze zijn het fietsen niet gewoon, ze waren eerst een gevaar op de weg”

Al veertig buddygezinnen helpen Oekraïners na hun vlucht gewoon te worden aan het leven in Kortrijk, terwijl er nog eens 91 kandidaat buddy’s zijn. We bezochten een Oekraïense familie, die hulp krijgt van Magali Goeminne (29) en haar moeder Katrien Maes (57). “Het klikt heel goed, we vertrouwen elkaar en zijn eerlijk met elkaar. Het is zo verrijkend, echt waar”, vertelt Katrien.

5 mei