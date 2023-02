Eribo realiseert 6 appartementen op boogscheut van station, apotheek De Kerselaar breidt uit

KIJK. Chauffeur De Lijn rijdt terras aan en pleegt vluchtmis­drijf: “Dat is gewoon foert zeggen”

Een bus van De Lijn heeft dinsdagnamiddag het terras van eetcafé ’t Paleitje in Kortrijk aangereden. De schade is groot, maar de chauffeur reed gewoon door. “Dit kon slechter afgelopen zijn. Ik ben het beu, het is al de tweede keer”, foetert uitbater Mathieu Delberghe. De camerabeelden, die u hieronder kan zien, circuleren volop op sociale media.