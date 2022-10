En dan blaas je na een nachtje ontnuchteren in de cel nog altijd meer dan 2 promille: automobiliste doet op politierechtbank monden openvallen

Op 2 juni 2021 merkte de politie N.B. in Harelbeke op toen ze dronken in haar wagen wilde stappen. Zover kwam het niet want ze vloog een nachtje de cel in voor openbare dronkenschap. ’s Anderendaags mocht ze na ontnuchtering het politiekantoor verlaten maar de agenten bleven op de loer liggen. Toen ze in haar wagen stapte, volgde prompt een alcoholtest. Ondanks de nacht ontnuchteren, bleek ze nog altijd 2,05 promille alcohol in het bloed te hebben. Een hoog gehalte maar nog altijd klein bier in vergelijking met de 5,5 promille die ze het jaar voordien liet optekenen. “En ze vertoonde toen zelfs nog geen tekenen van dronkenschap”, verwoordde de openbare aanklager haar verwondering. “Dit tart alle verbeelding.” “Het is wel een beetje betreurenswaardig dat de politie haar na haar vrijlating niet verwittigde dat ze moest oppassen en niet in de auto mocht stappen”, vond haar advocate. De politierechter verooordeelde de vrouw tot een rijverbod van 1 jaar, een boete van 3.200 euro, een alcoholslot en het opnieuw slagen voor haar rij-examens, medische en psychologische proeven.