Emiel behaalt vijfde plek op EK Windsurfen voor junioren

Die prestatie behaalde hij in de klasse Techno Plus. Hij werd er vijfde op 54 deelnemers en vierde bij de U19. Mauro Vanderbeke werd vijftigste in de klasse U17 Boys. Beide surfers zijn opgeleid en getraind op het Gavermeer in Harelbeke door de lokale Zeil- en Surfclub. “Daar viel mij hun talent voor het windsurfen op, waardoor ik ze liet proeven van het wedstrijdsurfen”, zegt Elias Jonniaux. “Sindsdien maken ze deel uit van het wedstrijdteam waar ook ik en Jan Dewaele in zitten. De vorige jaren werden we door corona wat tegengehouden om verdere stappen op internationaal niveau te zetten, maar nationaal groeiden we steeds verder uit. “

Zo bezorgde Emiel het team vorig seizoen de eerste plaats op het BK. “Op het EK in Sardinië wist Emiel in moeilijke surfomstandigheden knap het hoofd koel te houden en zich tussen de beste surfers te mengen. Het is meer dan tien jaar geleden dat een Belg zo hoog scoorde op een internationale jeugdwedstrijd. Extra uniek is het feit dat we het op het EK moesten opnemen tegen professionele surfers die hun sport niet meer moeten combineren met studies en wél ondersteuning krijgen van hun nationale surffederatie. Bijgevolg beschikken ze dus over andere mogelijkheden. Daarom zijn we extra trots op talent uit onze eigen kweekvijver. Het is dankzij de inspanningen van onze club dat jeugdtalent zoals Mauro en Emiel zo goed presteren.”