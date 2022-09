‘Elektrische fiets’ met gashendel haalt zonder trappen 43 per uur: eigenaar mag 15 dagen niet met ... auto rijden

De politie merkte S.D. op 31 mei 2021 op de Stasegemsesteenweg in Harelbeke op. Hoewel hij niet aan het trappen was, reed zijn Amerikaanse fiets toch verder. Aan het stuur was zelfs een gashendel bevestigd. Het ging dus niet om een elektrische fiets, maar om een bromfiets waar geen verzekering, keuring of inschrijving voor was. “Ik heb me vooraf te weinig geïnformeerd”, gaf de twintiger toe. “Het was eigenlijk de bedoeling een speed pedelec te kopen.” Naast het rijverbod kreeg hij ook een boete van 800 euro.