Eindelijk! Na twee gemiste edities kan het publiek weer genieten van E3

Kortrijk Renovatie betonnen vloeren in parking Veemarkt kost ruim 1 miljoen euro, parking sluit tijdens werken

Tijdens de bouw van parkeerhaven Veemarkt in 2000 kregen de betonnen vloeren geen polymeercoating als bescherming. De vloeren lopen hierdoor sinds enkele jaren zichtbaar schade op. De stad laat de vloeren renoveren. De kostprijs van de werken wordt geschat op ruim 1 miljoen euro. De werken starten in principe midden augustus 2022. “Bewust tijdens de zomervakantie, het is dan minder druk”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit).

24 maart